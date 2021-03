Corona-Impfung: Erste Spritze für Dagmar Koller, zweite für Richard Lugner

Viele Bekannte hätten ihr von Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Fieber erzählt. "Aber da kann ich zum Glück nicht mitreden".

"Ich habe mir auch die Augen lasern lassen. Wenn, dann habe ich eher davon Probleme, aber das hat auch alles super funktioniert", verriet die Muscial-Diva.

Die Impfung ist für sie nun der erste Schritt in Richtung Normalität. "Jetzt wird alles wieder und darüber dürfen wir froh sein".

Die zweite Dosis bekommt sie übrigens - kein Scherz - am 1. April und hofft, auch damit keine Probleme zu haben, da sie kurz darauf wieder in ihr Domizil an der portugiesischen Algarve fliegen möchte.

Und auch Baumeister Richard Lugner (88) wurde geimpft - er erhielt bereits die zweite Dosis, ebenfalls mit Biontech/Pfizer. Nebenwirkungen hatte er bei seiner ersten Imfpung keine, mal schauen, wie es ihm dann nach der zweiten Spritze gehen wird.