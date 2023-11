Weltmeister der Mentalmagie Anca und Lucca zaubern in (noch) geheimer Location in Wien

Keine Elektronik, keine geheimen Helfer und keine Absprachen – das versprechen Anca & Lucca (von der FISM – Fédération Internationale des Sociétés Magiques mit insgesamt zwei Silber- und zwei Goldmedaillen ausgezeichnet), die beiden Weltmeister der Mentalmagie.

Sie garantieren sogar notariell beglaubigt eine Zahlung von einer Million US-Dollar, wenn dem nicht so sein sollte.

Jetzt plant das magische Ehepaar zwei Mal eine je 30-minütige Show in Wien. Sie zeigen am 2. und am 9. März den Sieger-Act der Weltmeisterschaft "Das Ritual". Die Location ist noch geheim.