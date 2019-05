Diese Magier aus Österreich zauberten für die Kardashians

Ein magischer Moment: vor acht Jahren erschien Amélie van Tass unter Feuerblitzen auf der Bühne der ORF-Show "Die große Chance". Thommy Ten trat dort als Zauberer auf. Seitdem treten die beiden als Magier-Duo "The Clairvoyants" auf, touren durch Amerika, wurden Zweite bei "America's Got Talent" und sind mittlerweile verlobt.

Der KURIER traf die beiden in der Pop-up-Erlebniswelt "The Magic Inside" von Nespresso zum Interview. Und da hieß es bezüglich Hochzeit: Bitte warten! "Also wir sind noch auf Amerika-Tournee und haben noch einige Termine. 2020 kommt dann unsere neue Show raus ("Zweifach Zauberhaft" - Anm. d. Red.). Wir müssen uns jetzt gerade noch auf das konzentrieren und wollen auch die Zeit des Verlobtseins einmal genießen. Und dann in vielleicht so zwei, drei Jahren läuten dann die Glocken. Aber man braucht ja auch Vorbereitungszeit. Das soll ja auch eine schöne Zeit sein", erzählt Amélie.

Und Thommy fügt hinzu: "Wir haben keinen Stress." Apropos Stress: Den versuchen die beiden Magier so gut es geht zu vermeiden, wenn sie einmal nicht auf der ganzen Welt unterwegs sind. "Wir leben in Krems an der Donau (NÖ). Wir haben den Bootsführerschein, im Sommer gehen wir dann raus, fahren mit dem Boot, schalten ab. Wir haben unseren kleinen Hung, der Mister Koni Hundini, der begleitet uns immer auf unseren Reisen, aber mit dem liegen wir auch gerne einfach daheim auf der Couch", schwärmt Thommy vom ganz normalen Pärchenleben.