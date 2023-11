Welche Ratschläge Udo Jürgens seinen Kindern Jenny und John mitgegeben hat

"Er war ein sehr politischer Mensch. Wir leben jetzt gerade in einer schrecklichen Zeit wieder, aber wenn wir ganz realistisch zurückblicken, hat es diese schrecklichen Zeiten eigentlich immer gegeben. Jetzt ist es besonders schlimm natürlich mit Ukraine und was aktuell passiert. Aber er ist immer jemand gewesen, der den Finger auch in die Wunde gelegt hat, aber auf eine relativ sanfte Weise, aber doch deutlich und klar, wo Menschen sich auch abgeholt fühlten", so Jenny.

"Die Menschlichkeit stand für ihn an oberster Stelle. Egal, welche Hautfarbe du hast, welche Religion, die Toleranz allen Menschen gegenüber. Das war ihm so wichtig und das hat er in seinen Liedern auch sagen und den Menschen zurufen wollen", erzählt John.

Und an einen Ratschlag seines Vaters kann sich John noch ganz besonders erinnern: "Ich kann mich erinnern, dass er gesagt hat, wenn es ein Problem gibt, lauf nicht weg, sondern geh darauf zu und versuche es so schnell wie möglich zu erledigen. Ich hab erst vor kurzem gesagt, das wäre auch mal eine Zeile für ein Lied gewesen: ,Flucht nach vorne'. Oft will man ja vor Problemen weglaufen. Und er hat gesagt: Um das Problem schnell wegzubekommen, lauf darauf zu."

"Er hat ja immer viele gute Ratschläge gehabt. Er war ein Mann, der mitten im Leben stand, ein Mann, der durch viele private Erlebnisse gebeutelt war. Er konnte auch aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass er gesagt hat: ,Pass auf mit Menschen. Schau dir genau an, wen du sehr nah in dein Leben lässt. Du bist jemand, der Menschen mit Problemen oder schwierige Menschen oder Menschen, die etwas Dunkles an sich haben, anziehst, weil du so hell bist und sie wollen etwas von deiner Positivität und deinem Licht. Und dann kriegst du sie nicht mehr los'", ergänzt seine Schwester Jenny.