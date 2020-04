Buch enthüllt: Udo Jürgens hatte Albträume, Schlafstörungen und Depressionen

So offenbarte der große Entertainer auch, dass er mit schweren Schlafproblemen zu kämpfen hatte. "Ich habe unter Albträumen und chronischer Schlafstörung gelitten."

Hilfe hat sich Udo Jürgens aber nie gesucht.

"Eine Therapie habe ich nie gemacht. Ich will gar nicht leidensfrei sein. Ich brauche das Pendel von Euphorie und Depression, denn Vernunft ist das Ende der Kreativität!" Ein Albtraum plagte ihn ganz besonders. Er sei im Schlaf immer wieder von der Vision heimgesucht worden, erschossen zu werden und oft schreiend aufgewacht.

Auch machte ihn einst schwerer Liebeskummer zu schaffen. "Ich wollte mir ernsthaft das Leben nehmen, war schwer traumatisiert und depressiv", bekannte er ehrlich.

"Die Liebe ist eine wunderbare Verblendung, aber sie lässt nach."

Die Liebe schien immer ein großes Thema in seinem Leben gewesen zu sein, auch die Schwierigkeiten damit. "Was sind schon alle möglichen Verwicklungen der Liebe gegen ein neues Lied? Ich habe akzeptieren müssen, dass ich die Musik ernster nehme als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Die Liebe ist eine wunderbare Verblendung, aber sie lässt nach. Die Sehnsucht stirbt an der Schwelle der Erfüllung. Und ein Mensch, der keine Sehnsucht mehr hat, verliert seine Kreativität. Aus diesem Grund ist mir eine endgültige Bindung unheimlich", wird Jürgens in dem Buch zitiert.