Jenny Jürgens: Berührende Worte über ihren Vater Udo Jürgens

Und dann erinnert sie sich an den Todestag ihres Vaters: "Am 21. Dezember 2014 habt ihr mich in endlos warme Worte gebettet. Das vergesse ich niemals. Nichts verblasst - nichts ist mehr grau - alles ist präsent, warm und nah - alles begleitet mich...für immer und alles trägt nun Farbe."

Jenny Jürgens arbeitet selbst als Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin und hat noch einen wichtigen Appell: "(...) bevor wir als Sternenstaub im Orbit explodieren, lasst uns leben und lieben, jeden Tag neu. Lasst uns einander respektieren - in all unseren Unterschiedlichkeiten. Lasst uns so zu anderen sein, wie wir es selbst ersehnen. Lasst uns an alle Kinder und Menschen denken, die vielleicht gerade jemanden verloren haben und deren Herzen an Weihnachten zerrissen sind."