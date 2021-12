So wird das erste Weihnachtsfest von Ex-Skistar Anna Veith mit Sohn Henry

Und die hatte sie auch schon als Kind. "Meine schönsten Erinnerungen verbinde ich ganz stark mit meiner Kindheit und der Weihnachtszeit: Meine Cousine und ich sind in einem gemeinsamen Haus aufgewachsen, was toll war, weil wir auch die Leidenschaft für Wintersport teilten. Wir haben uns jedes Jahr zu Weihnachten Ski oder einen Bob vom Christkind gewünscht. Nach der Bescherung sind wir dann ganz aufgeregt vor die Türe in den Schnee gestürmt, um unsere tollen, neuen Geschenke gleich auszuprobieren." Auch in diesem Winter will Anna Veith ganz viele Skitage erleben.

Wenn sie auf das Jahr zurückblickt, war die Geburt ihres Sohnes natürlich das Highlight. "Es war ein besonders emotionales und auch sehr schönes Jahr. Das erste Mal Eltern zu werden, ist wahnsinnig schön, zugleich eine ganz neue Erfahrung und bringt einige herausfordernde Veränderungen im alltäglichen Miteinander. Unser größtes Glück weckt uns jetzt täglich um 6 Uhr." So hat sie eigentlich nur noch einen Wunsch offen. „Dass es meiner Familie gut geht und wir gesund bleiben.“