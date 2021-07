Wehe, man wird von ihm angerufen: Krankl schimpfte Gernot Kulis live "du Rotzpipp’n"

Im ausverkauften "Theater im Park" in Wien hat der Comedian Gernot Kulis nun seinen Tourauftakt von "Best of 20 Jahre Ö3-Callboy" begangen. Die Fans erwarteten die besten Schmäh-Anrufe, prominente Komplizen und Telefon-Pannen. Unter den Gästen auch sein Ö3-Wecker-Kollege Philipp Hansa: "Die Parodien von Karl Schmähhammer und Heinz Spassmann live zu erleben, das war schon immer mein Highlight." Vor Lachen kaum einkriegen konnte sich auch Musiker Christopher Seiler (ohne Speer). Astrologin Gerda Rogers und Dompfarrer Toni Faber waren als namhafte Callboy-Opfer des kultigen Komikers mit dabei.