Wegen Masked Singer musste Christina Stürmer im Kindergarten ihrer Tochter lügen

Außerdem war es auch nicht so einfach, "alles unter einen Hut zu bringen." Christina Stürmer wurde ja erst im März Mama der kleinen Lotta. "Ich hab ja noch ein 'Still'-Baby, das definitiv mit nach Köln musste und meine fünfjährige Tochter (Marina - Anm. d. Red.) wollte dann natürlich auch mit. Sie ist übrigens großer Mülli-Fan geworden", schilderte die Musikerin.

Und weil sie ihre Teilnahme an der Show streng geheim halten musste, war auch Kreativität gefragt. "An dieser Stelle möchte ich mich gleich bei der Kindergarten-Leitung entschuldigen. Es tut mir so leid, dass ich eine Lügengeschichte aufgetischt habe", sagte sie ein klein wenig zerknirscht.

In nächster Zeit wird die Zweifach-Mama es ein bisschen gemächlicher angehen. "Ich brauche nach diesen sechs Wochen auf alle Fälle ein wenig Ruhe. Und ansonsten werde ich das tun, was alle Österreicherinnen und Österreicher tun – zu Hause bleiben. Und ich werde mit meiner Tochter Weihnachtsdeko basteln und den Adventkalender befüllen."