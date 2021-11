Christina Stürmer steckte unter der Maske der Heldin bei Masked Singer Germany

Jetzt ist es also raus! Christina Stürmer performte als "Heldin" bei der ProSieben-Show "Masked Singer Germany". Sowohl die Fans als auch das Rateteam waren schon früh sicher, sie enttarnt zu haben. Die Stimme ist halt auch einfach unverkennbar.

Im Finale schmetterte die österreichische Musikerin dann noch die beiden Songs "Another Day in Paradise" und "Castle on the Hill". Als es dann um den dritten Platz ging, musste sie ihre Maske lüften.