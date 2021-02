Christina Stürmer will Entscheidungen aus dem Bauch treffen dürfen

„2019 ist mein Major- Label-Vertrag ausgelaufen, und das war mir gar nicht so unrecht“, erzählt Stürmer im KURIER-Gespräch. „Denn mit einem Major-Label hätte es bei solchen Projekten Diskussionen gegeben, ob es der Plattenfirma was bringt, was sie dabei verdient und ob es vielleicht anderen mehr bringt. Aber ich muss mit solchen Aktionen nicht das große Geld machen.“

Stürmer weiter: „Ich will aus dem Bauch heraus entscheiden können, Sachen zu machen, die einfach nur Spaß machen. Ich will mich auch selbst im Proberaum filmen und das sofort online stellen können. Das freut die Fans, und es freut uns. Gerade in Social-Media-Zeiten, wo alles so schnelllebig ist, kann ich über so etwas nicht wochenlang diskutieren.“