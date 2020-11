Waterloo (75): Ein traumatisches Jugenderlebnis kostete ihn fast seinen Fuß

Die Stadt Waterloo faszinierte ihn wegen der uralten indianischen Wurzeln. "Schon als Bua wollte ich die Weißen nicht – ich bin in Österreich nur geboren, aber in der Welt daheim“, sagt er. Zwar schaffte es der wissbegierige Globetrotter noch nie, in Iowa aufzuschlagen, allerdings hat er sein "Schlüsselerlebnis“ einem alten, weisen indigenen Mann in der Wildnis von Wyoming zu verdanken.

"Er saß auf einem Stein am Seeufer. Ich grüßte ihn, er ignorierte mich. Beim Rückweg winkte er mir zu – stundenlang sprachen wir über Gott, Götter und Götzen.“

Ursprünglich wollte Waterloo ja Theologie studieren, "aber die Priester haben mich schlecht behandelt. Bei Urvölkern, ob indianisch oder afrikanisch, fühlte ich mich geborgen“.

Sein erster großer Erfolg: "Meine kleine Welt“ (5. Platz mit Robinson beim Song Contest 1976).