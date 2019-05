Song Contest: Was man nicht im TV sah

Tony Wegas war 1992 in Schweden (10.) und 1993 in Irland (14.) dabei

Tony Wegas hat 1992 („Zusammen geh’n“) die Zeit in Stockholm auch für Party genutzt. „Nach jeder Probe sind wir drei – zwei Begleitmusiker und ich – sofort losgezogen in die Lokale der Stadt und haben dort unseren spanischen Schmäh zelebriert – so auf Gypsie Kings mit ,Bamboleo‘. Die Schwedinnen sind nur so dahingeschmolzen. Es gab durchaus Erfolge bei der Damenwelt – lass es mich so formulieren, ich habe meine Chancen genutzt. Die kühlen nordländischen Blondinen sind voll abgefahren auf unser südländisches Temperament. Dieter Bohlen, der Komponist unseres Liedes, hat jedes Mal, wenn wir aufgebrochen sind, ein Schnoferl gezogen. Der hat geglaubt, wir proben Tag und Nacht. So eine Spaßbremse! Unvorstellbar für mich, dass man mit so viel Geld so genussunfähig sein kann“, lacht er.