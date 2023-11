Was Sky du Mont und Julia Schütze über ihre Liebe und das Zusammenleben verraten

Es war bei einem Interview als sich Schauspieler Sky du Mont (76) und Radio Niederösterreich Moderatorin Julia Schütze (47) ineinander verliebten. Mittlerweile haben sie zusammen ein Haus in St. Pölten gebaut, wo sie aber nicht immer gemeinsam leben.

➤ Lesen Sie hier mehr: Sky du Mont spricht offen über seine Liebe zu Österreicherin und baut Haus mit ihr

"Immer aufeinander hocken, das würde ich gar nicht aushalten. Wir kleben nicht aneinander, sondern lassen uns und unserer Liebe viel Freiheit", erzählte Schütze jetzt im Interview mit "Bunte".

Den Altersunterschied von 29 Jahren findet sie übrigens gar nicht schlimm. "Ich verliebe mich ja nicht in ein bestimmtes Alter, sondern in eine Person. Wenn, dann schätze ich es sehr, dass ich so viel von Sky lernen kann, dass er so einen großen Erfahrungsschatz hat. Darauf stehe ich total. Das finde ich sexy."