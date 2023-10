Schlagerstar Melissa Naschenweng enthüllt: "Ich erlebe viel Missgunst"

Naschenweng sei auch "blind und naiv in die Branche" reingegangen. "Man glaubt, jeder sei dein Freund. So ist das auch bei mir, ich mag Menschen. Ein Vorteil auf der Bühne, nicht aber unbedingt im Business. Und auch ich habe in diesem Jahr mein Team ausgewechselt, das gehört zu einer Karriere. Natürlich bin ich dankbar für die Zeit, hinter den Kulissen ging es aber auch anders zu."

Einer der Gründe dafür sei gewesen, wie mit ihr umgegangen wurde, als während ihrer "Bergbauern-Tour", ihre Oma verstorben sei.

"Wenn ich überleg, wie wenig Empathie und Mitgefühl mir hinter den Kulissen entgegengekommen ist, macht mich das schon traurig. Ich wusste nicht, wie ich das Konzert zu Ende bringen sollte und fühlte mich wie eine Maschine, die funktionieren muss. Nach dem Auftritt bin ich hingesessen und habe geweint", so Naschenweng.