Sky du Mont spricht offen über seine Liebe zu Österreicherin und baut Haus mit ihr

Anfang 2022 sollte es wieder so weit sein, denn Julia Schütze wollte eine Folge für ihren Podcast "Talk2Me" mit Sky du Mont aufnehmen. Er sagte zu und das Interview wurde über Videotelefonie geführt. "Mein bester Freund meinte, dass es beim Podcast voll geknistert hat. Da war's eigentlich schon so, dass Sky und ich hin- und hergeschrieben haben".

Auch das erste Treffen beschrieb Julia Schütze sehr genau: "Ich war zwölf Jahre Single und hatte keine Ahnung, wie ein Date funktioniert. Meine Tochter riet mir zu einem Spaziergang um den See. Ich habe ihn viermal um den Viehofner See gejagt. Der Moment, in dem ich mir dachte, der ist richtig toll, war, als wir mit zwei Bechern Kaffee in meinem Auto auf einem Parkplatz standen und er mir von Udo Jürgens komponierte Musik vorgespielt hat."

Und jetzt dürfte auch klar werden, was Sky du Mont mit den gemeinsamen Plänen gemeint hat. "Wir haben uns ein Grundstück gekauft. Wir bauen", verriet er. Und das aber nicht etwa in Deutschland, sondern in St. Pölten am Eisberg.