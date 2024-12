Was Schlagerstars wie DJ Ötzi und Petra Frey jetzt hinter dem Herd gemacht haben

Emsiges und fröhliches Treiben herrschte in der Küche des Lokals "Ankerpunkt" in der Steiermark. Denn dort stand DJ Ötzi hinter dem Herd oder besser gesagt hinter dem Pizzaofen. Für das "Schlager Kochbuch" (44 Euro, erhältlich über die Ankerpunkt-Website) kehrte er wieder zurück zu seinen Wurzeln als Koch und fing an, Pizza zu backen und zu belegen.

Gemeinsam mit Restaurantbesitzer Leo Rath hatte DJ Ötzi den Spaß seines Lebens. Und das trotz strapaziöser Anreise, denn der Musiker stand im Stau, kam an, und nach zehn Minuten stand er in der Küche.