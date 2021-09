"DJ Ötzi" Gerry Friedle total offen: "Ich wollte nicht, dass mich wer bricht"

„Ich sehe das Leben als Geschenk. Diese Situation, die ich miterlebt habe in meiner Jugend, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Es lohnt sich, an sich zu arbeiten. Es lohnt sich, an sich zu glauben und es lohnt sich auch, das durchzuziehen. Ich wollte einfach nicht, dass mich wer bricht“, so Gerry Friedle in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

„Ich habe aus diesen dunklen Bildern sehr viele bunte Bilder machen dürfen.“

Auch mit seinem Vater hat er eine hochemotionale und schwierige Geschichte. Erst am Totenbett haben sich die beiden miteinander ausgesprochen. „Es geht gar nicht ums Verzeihen, glaube ich. Ich habe mich versöhnt mit ihm. Verzeihen ist der falsche Weg. Das hört sich so an wie, ich bin ja so großmütig und ich verzeihe dir, was du aufgeführt hast. Wenn er nicht diesen guten Moment mit meiner Mutter gehabt hätte, auch wenn es nur ganz kurz war, dann wäre ich ja gar nicht da“, so der Sänger, der seinem Vater auch das Lied „Nach all den Jahren“ auf seiner neuen CD „Sei du selbst“ gewidmet hat.