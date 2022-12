Moderator Marco Ventre über Karriere, Schicksalsschläge und die Liebe

"Ich wollte nie von jemandem abhängig sein und meine damalige Frau war dann die, die verdient hat", erinnert er sich. „Das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, auf einem Bein zu stehen, ist mir zu unsicher und ich bin seitdem immer mit zwei, drei Jobs gleichzeitig gefahren. Wenn bei dem einen was passiert, kann mich der andere immer noch absichern.“

Auch 2012 war so ein Schicksalsjahr, denn da nahm er an der ORF-Show Dancing Stars teil – mit Babsi Koitz (42) ertanzte er sich Platz drei und auch einen Platz in ihrem Herzen. Mittlerweile haben die beiden auch Sohn Noah, der am 9. Dezember 6 Jahre alt wird. Verheiratet sind sie aber noch nicht. "Ich schließe es nicht aus, aber es ist nicht so, dass es von beiden Seiten ein Betreiben gibt, dass wir das unbedingt müssen. Ich denke: Liebe findet woanders statt, nicht am Papier."