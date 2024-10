Was Schauspielerin Patricia Aulitzky an Hollywood-Star Kate Winslet bewundert

"Sie alle verbindet neben ihren beruflichen Leistungen auch ihre besondere Zielstrebigkeit und ihre einzigartige Ausstrahlung, die fasziniert und inspiriert. Daher ist es mir ein großes Anliegen, ihre ganz persönlichen Geschichten bei diesem besonderen Shooting in den Mittelpunkt zu stellen", so Heemeyer.

Aulitzky bewundert auch Frauen wie Hollywood-Star Kate Winslet , "die so unglaublich zu sich selber steht und für Frauen verschiedenster Formen, Alter etc. einsteht, sich auch die Falten nicht wegretuschieren lässt und irrsinnig tolle Rollen spielt".

Auch in ihrer Familie hat Aulitzky starke Frauen gefunden. Und da schließt sich wieder der Kreis zum Schmuck, denn "ich habe ein altes Medaillon von meiner Mutter, auf dem ich schon als Baby herumgekaut habe und auch viele Generationen vor mir. Das trage ich besonders gerne, weil es mich an meine Mutter und an andere starke Frauen in meiner Familie erinnert."

An den Schmuckstücken von Oliver Heemeyer schätzt sie, dass "er schlichte Eleganz oft mit modernem Design vereint, eine Kombination, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das macht ihn für mich so einzigartig und attraktiv."

Den Marilyn-Monroe-Song "Diamonds Are A Girl’s Best Friend" kann Patricia Aulitzky zwar nachvollziehen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. "Diamanten sind wunderschöne Steine! Sie müssen aber ,fair’ gewonnen werden. Wer hat’s nicht gerne, wenn’s hin und wieder ein bisschen funkelt", grinst sie.

Beruflich kann sich Aulitzky über einen Preis für das Drama "Wir haben einen Deal" über sexuellen Missbrauch im Sport freuen. "Das Thema ist leider so zeitlos wie Diamanten".

Außerdem hat sie die Mini-Serie "113" abgedreht und ist am 31. Oktober beim Festival "Wachau in Echtzeit" im Haus der Regionen in Krems an der Donau (NÖ) im Stück "Nachschrift" zu sehen. "Ich setze mich intensiv mit der Sprache der Nazis auseinander. Ein Thema, das wohl, gerade in Österreich, nicht oft genug besprochen werden kann."