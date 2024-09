Kate Winslet und die Schattenseiten des "Titanic"-Ruhms

Der weltweite Erfolg des Liebesdramas "Titanic" hatte für Hauptdarstellerin Kate Winslet nicht nur schöne Seiten. "So berühmt zu sein, fand ich sehr schräg", sagte die 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und einigen anderen Medien in München. "Es war seltsam und nicht nur angenehm."

Der Film startete Ende 1997 in den USA im Kino, Anfang 1998 auch in Österreich und anderen Ländern und machte Winslet und ihren Filmpartner Leonardo DiCaprio zu Superstars. "Ich dachte mir damals: 'Fuck, ich muss noch so viel lernen. Ich bin noch nicht bereit für das alles'", gab Winslet zu.