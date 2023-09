Was Schauspielerin Marion Mitterhammer mit Kaiserin Sisi zu tun hat

Politischen Verständnis

„Was ich an ihr auch ganz fortschrittlich und toll finde, ist, dass sie sich großartig zum politischen Verständnis geäußert hat. Sie war einfach Republikanerin. Nicht sehr häufig, aber es kommt in den Gedichten auch vor, was sie wirklich vom Hof hält. Da gibt es ein wunderbares Gedicht über die Familientreffen am Sonntag, wenn die ganze Familie antanzt. Zu jedem hat sie was zu sagen und sie gibt pointiert und ironisch jedem eine mit. Die kritischen Kommentare zur Aristokratie überhaupt und ihre Ironie berühren mich. Das Innenleben dieser Kaiserin ist unfassbar faszinierend.“

Auch ist Mitterhammer jetzt davon überzeugt, dass Kaiser Franz Joseph I. (1830–1916) Elisabeth wirklich geliebt hat. „Er hat ihr nie Steine in den Weg gelegt“, so die Schauspielerin.

„Was ich auch herausgefunden habe, diese abgrundtiefe Traurigkeit und Melancholie dürfte meiner Meinung nach auch damit zu tun haben, dass diese Frau zwei Kinder verloren hat. Die kleine Sophie (1855–1857) und den Kronprinz Rudolf (1858–1889). Die hat schon wahnsinnig viel mitgemacht.“