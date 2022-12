Leopold Altenburg über seine Ururoma, Kaiserin Sisi: "Sie konnte boshaft sein"

Man weiß, die echte Sisi fühlte sich im kaiserlichen Zeremoniell gefangen. In ihrem früheren Leben hatte sie kaum Verpflichtungen, nach der Hochzeit mit Kaiser Franz Joseph (gestorben 1916) war sie einem strengen Programm unterworfen.

Nur zwei Wochen nach der Trauung schrieb sie in einem Gedicht: "Ich bin erwacht in einem Kerker, und Fesseln sind an meiner Hand. Und meine Sehnsucht immer stärker – und Freiheit! du, mir abgewandt!"

Ihr Ururenkel, Schauspieler Leopold Altenburg (51) hat ein zwiespältiges Verhältnis zu ihr, wie er jetzt in einem Interview mit RTL erzählt. "In den Filmen mit Romy Schneider wird sie sehr lieblich dargestellt, aber sie war schon eine, die ganz gut austeilen konnte. Sie war nicht nur eine, die eingesteckt hat, sondern sie konnte selbst sehr boshaft sein."