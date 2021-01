Was Papa Bernhard Paul zur Liebe zwischen Tochter Lili und Dominic Thiem sagt

Und auch Bernhard Paul ist absolut zufrieden mit der Wahl. "Also für den ersten Eindruck muss man sagen: Ja, das ist ok. Lili hat schon einen verliebten Blick drauf. Mir fällt auf, so ganz wie sonst ist sie im Moment nicht."

Dominic Thiem selbst wollte seinen Fans noch ein wenig auf seinem Blog von Lili erzählen. "Mein Privatleben soll weiter privat bleiben, aber so viel verrate ich: Lili und ich haben uns in Wien erstmals getroffen. Wir verstehen uns gut, können viel miteinander lachen und genossen bisher die wenigen gemeinsamen Tage."

Denn das Tennis-Ass schlägt nun bereits bei den Australian Open 2021 in Melbourne auf.

Bernhard Paul hält den großen Erfolg und vollen Terminkalender aber keineswegs für ein Beziehungsprobelem: "Wenn Lili jetzt eine Influencerin wäre, wäre das sicher etwas anderes. Aber da sie ja selber erfolgreich ist und etwas kann, sind die beiden auf Augenhöhe. Das ist schon ein Unterschied.“