"Noch ganz frisch": Dominic Thiem spricht über Liebe zu Lili Paul-Roncalli

"Es hat natürlich in den letzten Wochen ein paar Gerüchte gegeben, aber jetzt vor dem Abflug wollte ich dem Ganzen noch ein Ende setzen", stellte er klar. Denn in zwei Tagen sitzt der Sportler im Flugzeug nach Melbourne, um bei den Australian Open 2021 zu brillieren.

Seine Herzensdame kann ihn aber leider nicht live vor Ort anfeuern. "Zur Zeit darf sowieso keiner irgendwen begleiten mit den ganzen Corona-Vorschriften." Außerdem sei alles "noch ganz frisch und wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.

Im Moment will er ohnehin noch nicht so viel erzählen, weil sich Thiem in "den nächsten Tagen noch ein bissl mehr dazu in meinem Blog äußern" möchte, wie er schon einmal neugierig macht.

Nur so viel: "Es waren schöne letzte Wochen und schauen wir mal, was in der Zukunft passiert."