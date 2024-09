Was Nadja Bernhard aus ihren vergangenen Liebesbeziehungen gelernt hat

Seit Dezember 2012 ist Nadja Bernhard Moderatorin der ZiB und daher in vielen heimischen Wohnzimmern präsent.

Man muss beim Moderieren neutral bleiben, ist sie sich sicher, die Leute würden nämlich gar nicht zu viele Emotionen wollen. "Man muss da schon eine Mauer aufbauen", so Bernhard, die auch erzählt, dass sie eigentlich sehr nah am Wasser gebaut ist.

Beim Moderieren müsse man einfach funktionieren, egal wie es einem grad geht. Das sei "eine der größten Herausforderungen" in diesem Job.

Ihr persönliches Ziel ist es, weniger Selbstzweifel zu haben, gelassener zu werden und weniger nervös zu sein, wobei "wenn man unsicher ist, heißt es ja auch, dass man reflektiert ist und das ist ja nichts Negatives."

Sie sei auch kein nachtragender Mensch, wie sie sagt. "Ich hab' schon auch Verletzungen erfahren und bin schon wahnsinnig enttäuscht worden von Menschen. Aber dann denk ich mir, 'get over it'."