Was Hollywood-Star George Hamilton in Wien macht

Ein Hauch vom Glanz des alten Hollywoods wehte am Mittwochnachmittag durch die Wiener Innenstadt. Denn vor dem Hotel Sacher stieg der 84-jährige Schauspieler George Hamilton ("Liebe auf den ersten Biss", "Denver-Clan") in einen Oldtimer-Cadillac. Er tritt am Donnerstag beim Herbstgold Festival in Eisenstadt bei der Uraufführung von "Lisztomania" auf.

➤ Lesen Sie hier mehr: Julian Rachlin: „Ich wünsche mir, dass wir unsere Sehnsüchte teilen“

Davor bat er noch seinen guten Freund Star-Geiger Julian Rachlin (wird mit Hamilton auf der Bühne stehen) um eine Sightseeingtour in der österreichischen Hauptstadt. Und dafür ließ sich Rachlin eben etwas Besonderes einfallen.

Anstatt Wien zu Fuß zu erkunden, organisierte er einen Cadillac und sie ließen sich von Jackob Barnea vom Oldtimertreff eine Stunde lang durch die Stadt chauffieren.