Was Gabalier über seinen Beziehungsstatus verrät und was er mit Gasser in Obertauern gemacht hat

Dass man generell wieder etwas näher zusammenrückt, würde sich Gabalier auch wünschen.

"Es gibt so viele Themen, die die Gesellschaft gespalten haben in den letzten Jahren und das ist schade. Wir haben so ein Glück, in unseren Breitengraden daheim sein zu dürfen. Es kann auch miteinander gehen und das ist so arg verloren gegangen. Man hat so viele Vorurteile über Menschen, ohne sie zu kennen, nur weil man irgendwann einmal etwas gesagt hat zu einem Thema. Ein bisserl mehr Harmonie wäre da wieder schön."