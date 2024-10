Die "3SI Immogroup" lud zur "Luxury Night" in ihren Wiener Innenstadt-Showroom.

Was für DJane Giulia Siegel wahrer Luxus ist

"Die 3SI Luxury Night 2024 steht für unsere Leidenschaft – Wir vereinen erstklassige Architektur und Wohnkomfort. Wir freuen uns als diesjähriger Cäsar-Bauträger des Jahres prominente Gäste wie Bruce Darnell und weitere namhafte Persönlichkeiten im 3SI Luxury Real Estate-Showroom begrüßen zu dürfen", so Geschäftsführer Michael Schmidt.

© Moni Fellner Bruce Darnell mit Michael Schmidt und Giulia Siegel

Im Wiener Innenstadt-Showroom spielte es für die geladenen Gäste alle Stückerln - Champagner in Strömen, feinstes Fingerfood und Streichquartett. "Ich bin begeistert von dem Stil und der Power von Michael Schmidt. Er verkauft Luxus mit viel Herz und ich bin stolz hier dabei zu sein", sagte Choreograf und Model Bruce Darnell. Auch dabei war DJane Giulia Siegel, die später sogar für die Gäste auflegte. "Mein persönlicher Luxus ist zu Hause in der Badewanne zu liegen, vor mir das IPad mit einer schönen Serie, neben mir eine kleine Schale mit Gummibärchen und Chips, Kerzen anmachen und einfach mal eine Stunde gemütlich in der Wanne zu liegen", so Siegel zum KURIER. Siegel wohnt auf 280 Quadratmeter, "ich hab hier drei Kinder großgezogen" und vor allem ihr großer Wohnbereich (100 Quadratmeter), wo alle zusammen treffen, "ist Luft und Leben bei mir." Sogar ein Dartautomat steht bei ihr in der Wohnung.

Ebenfalls dabei war Reality-TV-Star Matthias Mangiapane, der erzählt, dass er über dem Bett ein Solarium hat. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung könnte er mit seinem Mann nie leben, er braucht ganz viel Platz. "Ich brauche ein eigenes Schlafzimmer, ein eigenes Badezimmer, ich brauche Rückzugsorte zu Hause", sagt er. "Der wichtigste Raum ist bei mir der Wohnbereich mit Wintergarten in der Kombi, weil dort halt einfach das Leben stattfindet. Das wird aber leider sehr wenig genutzt, weil ich ja unheimlich viel unterwegs bin." Persönlicher Luxus ist für ihn "tun und lassen, was ich möchte. Am liebsten außerhalb, schön privat mit der Familie, das ist für mich purer Luxus. Wenn ich einfach mit der Familie zusammen mein Leben genießen kann. Das ist wahrer Luxus und den kann man nicht kaufen." Seine Mama war übrigens mit in Wien. Die Gäste:

© Moni Fellner Michael Lameraner, Lizz Görgl und Adi Weiss © Moni Fellner Corinna Kamper und Herby Stanonik © Moni Fellner Matthias Mangiapane und Tara Tabitha © Moni Fellner Herby Stanonik und Johannes Höfinger © Moni Fellner Caro Athanasiadis und Bernhard Kohl © Moni Fellner Kristina Sprenger, Christian Strasser und Caro Athanasiadis © Moni Fellner Ulrike Kriegler, Michael Schmidt und Lizz Görgl © Moni Fellner Johannes Höfinger und Tara Tabitha © Moni Fellner Gernot Haas und Sandra Pires © Moni Fellner

Apropos Familie, superstolz auf die ihre, beziehungsweise auf ihre Tochter ist Sängerin Sandra Pires, wie sie erzählt. Lea Rosa Pires ist Künstlerin und hat jetzt ihre erste Ausstellung "Painted by Woman" in Klagenfurt eröffnet (noch bis 14. November in der "Art ist"-Galerie zu sehen). Fast schon Kunstwerke waren die Outfits der prominenten Gäste, sie alle hielten sich brav an den vorgegebenen Dresscode "Black & Gold". Und einige wurden dabei sogar richtig kreativ, so wie Dancingstars-Profi Herby Stanonik, der sein Sakko eigenhändig benäht hat, oder Schauspieler Christian Strasser, der sich kurzerhand, um sein Outfit aufzuhübschen, eine goldene Jacke seiner 14-jährigen Nichte ausgeborgt hat.

Auch dabei waren: Schauspielerin Kristina Sprenger, Kabarettist Gernot Haas, Schauspielerin Barbara Kaudelka, Sängerin Lizz Görgl, Reality-TV-Queen Tara Tabitha (kam quasi direkt von einem Dreh in Griechenland), Forsthaus-Rampensau-Teilnehmer Johannes Höfinger, Moderatorin Corinna Kamper und viele mehr.