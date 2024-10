Die ersten vier Kandidaten der neuen Staffel "Dancing Stars" sind fix

Spekuliert wurde ja schon sehr viel - einige prominente Namen wurden da schon mit der ORF-Show "Daning Stars" in Zusammenhang gebracht. Wie der von Schauspielerin Julia Cencing , die bereits in der KURIER-TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" ihr großes Interesse bekundet hat. Sie sei eine richtige Tanzmaus sagte sie da.

"Ich freue mich total auf diese Herausforderung. Für alle Kolleginnen und Kollegen, die bei ‚Dancing Starsʻ dabei waren und mit denen ich darüber gesprochen habe, war es ‚the time of their lifeʻ - insofern war ich auch gleich in meinem ersten positiven Gefühl bestätigt", sagt sie.

"Ein paar Bedenken sind natürlich auch dabei, weil es sicher anstrengend wird und man nicht weiß, was auf einen genau zukommt - ähnlich wie beim Jakobsweg, den ich vor ein paar Jahren gegangen bin. Aber in erster Linie sind es sehr positive Gefühle. Für mich ist die Show kein Wettkampf, sondern eine Unterhaltungssendung."

"Weil ich mich verliebt habe, war ich mit zehn Jahren im Staatsopernballett - aber abgesehen davon habe ich keine Tanzerfahrung, werde mich irrsinnig gut auf die Show vorbereiten und mit meinem gewohnten Augenzwinkern Alles geben. Die Mischung aus Sport, Herausforderung und der Aufregung, in die Öffentlichkeit zu treten, ist genau Meins", so Karl.

Und auch ein Koch ist dabei, nämlich TV-Koch Andi Wojta. "Ich war sehr überrascht und habe mir auch zuerst Bedenkzeit erbeten. Warum ich mich dann dazu entschieden habe, sind zwei Frauen: Meine Frau hat sich zum 20. Hochzeitstag gewünscht, mit mir Walzer zu tanzen. Und ich hoffe doch, dass sich das ausgeht. Und außerdem möchte ich meiner Mutter eine Freude machen, der ich versprochen habe, nicht abzusagen, wenn ich gefragt werde."

Durch die zehn Shows - immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON - führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

"Dancing Stars"- Feeling wird schon ab 8. November 2024 versprüht, wenn in der brandneuen ORF-Show "Dancing Stars - Das Casting" jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und in ORF ON erstmals eine Profitänzerin und ein Profitänzer für die neue Staffel im März 2025 gesucht werden.