Weitere Jurymitglieder von "Dancing Stars"-Castingshow enthüllt

Schon am Mittwoch hatte Sängerin und amtierende "Dancing Stars"-Gewinnerin Missy May verkündet, dass sie in der Jury der Show "Dancing Stars - Das Casting" sitzt. Dort werden je eine Profitänzerin und ein Profitänzer gesucht, die dann im Frühjahr 2025 mit einem Promi über das Parkett wirbeln werden.