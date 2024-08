Missy May sitzt in der Jury bei "Dancing Stars"-Castingshow

Am Mittwoch haben die Dreharbeiten zur neuen ORF-Show "Dancing Stars - Das Casting" begonnen. Dabei wird eine Profitänzerin und ein Profitänzer gesucht, der im Frühjahr 2025 dann bei "Dancing Stars" mit einem Promi über das Parkett wirbeln wird.

In der Jury sitzt die amtierende "Dancing Stars"-Siegerin Missy May. "Endlich darf ich es sagen. Ich darf als Jurymitglied bei ,Dancing Stars - Das Casting' dabei sein. Wir sind mitten in den Dreharbeiten und ich sage euch, ab November gibt es eine mega Sendungsreihe", schrieb sie auf Instagram.