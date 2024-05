1 Jahr nach "Dancing Stars"-Sieg: Missy May zieht Resümee und verrät Neuigkeiten

"Ich hatte ein wahnsinnig aufregendes und erfüllendes Jahr. Aber das Wichtigste ist, dass mir Mitko (Missy Mays Tanzpartner Dimitar Stefanin) mein Selbstwertgefühl wieder zurückgegeben hat, das ich für viele Jahre verloren hatte. Wir haben auch so eine schöne Seelenverwandtschaft und sind noch immer in Kontakt, wir telefonieren auch ständig", erzählt Missy.

Vor genau einem Jahr, im Mai 2023, wurde Sängerin Missy May (37) bei "Dancing Stars" von der Einspringerin (für Karina Sarkissova) zur Siegerin. Im Gespräch mit dem KURIER erinnert sie sich jetzt zurück und verrät auch, was sie von der Show mitgenommen hat.

Präsentieren wird sie den Song am 31. Mai und am 1. Juni bei der "Starnacht am Neusiedler See". "Ich hätte mir vor einem Jahr nie erträumen lassen, ,Total auf Kurs' auf so einer großen Bühne mit so vielen Menschen das erste Mal zu teilen. Vielleicht hilft die Message dem einen oder anderen Zuseher genauso wie mir und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit."