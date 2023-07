Missy May macht sich selbst ein Geburtstagsgeschenk und plant Neues

➀ Lesen Sie hier mehr: "Dancing Star" Missy May wird jetzt ORF-Moderatorin

Am kommenden Donnerstag feiert Missy May ihren 37. Geburtstag und macht sich da gleich selber ein Geschenk, wie sie via Facebook jetzt erzÀhlt. Und zwar muss sie dieses am Flughafen Schwechat abholen und verrÀt schon ein bisserl, was da jetzt auch Neues auf sie zukommen wird. Denn Missy May plant wieder neue Musik zu machen.

"Ich feiere Geburtstage ja nicht so wirklich, aber dieses Jahr haben ich mir gedacht, ich möchte mir selber ein Geschenk machen und geh zurĂŒck ins Studio. Und heute hole ich jemanden vom Flughafen ab, der alle, alle meine Lieblingssongs geschrieben hat. Und der wird jetzt fĂŒr ein paar Tage in Wien sein und mit mir neue Songs schreiben. Und ich freue mich so unglaublich."