"Dancing Star" Missy May wird jetzt ORF-Moderatorin

Sängerin Missy May konnte sich im "Dancing Stars"-Finale gegen die Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und den früheren Skisprungtrainer Alexander Pointner durchsetzen und holte sich mit ihrem Tanzpartner Dimitar Stefanin den Sieg.

Vom 10. Juli bis 18. August wird sie wieder am ORF-Bildschirm zu sehen sein - und zwar als Moderatorin.

Der frisch gebackene "Dancing Star" wird als neues Mitglied neben Rudi Roubinek in "NÖ heute" durch das Bundesland reisen, die Besonderheiten der Gemeinden vorstellen und was man im Sommer in Niederösterreich alles unternehmen kann.

Missy May freut sich über neue ORF-Aufgabe

"Ich freue mich ganz besonders bei der Sommertour dieses Jahr dabei sein zu dürfen und das wunderschöne Niederösterreich zu erkunden. Ich wohne auch in Niederösterreich und finde Niederösterreich ganz, ganz großartig. Es gibt so viele schöne Plätze, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Genau dort werden wir hingehen, wir werden ganz hoch hinauf gehen und ganz tief hinunter, uns am Wasser fortbewegen und mit dem Rad fahren. Es wird ein großartiger Sommer", sagt sie dazu.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Dancing Stars-Siegerin Missy May für unsere Sommertour gewinnen konnten. Sie ist als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin ein wahres Multitalent, sprüht vor Energie und bringt die nötige Neugier mit. Damit passt sie gut ins Team, das jedes Jahr auf Entdeckungsreise durch Niederösterreich tourt. In 30 Orten gibt es viel zu entdecken, nicht nur für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern bestimmt auch für Publikumsliebling Missy May", so ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer.