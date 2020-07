Was Frédéric von Anhalt jetzt mit der Urne von Zsa Zsa Gabor vorhat

Da war wohl jemand viel zu rasant unterwegs. Prinz Frédéric von Anhalt (77) konnte es wohl kaum erwarten nach Wien zu kommen, auf der Autobahn wurde er nämlich von Polizisten rausgefischt. Viel zu schnell unterwegs! "Ein Auto hat mich überholt und dann ging das Blaulicht an. Sie haben mich von der Autobahn heruntergeholt, ich habe ihnen den Führerschein gegeben und die Polizisten haben gesagt, dass sie 220km/h gefahren sind, um mir nachzukommen." Prinz Frédéric von Anhalt musste dann 140 Euro Strafe zahlen und "die Sache ist vergessen". Er meinte, er würde auch nicht mehr so schnell fahren, wusste einfach nur nicht, dass es in Österreich ein Tempolimit von 130km/h gäbe.

Apropos schnell, eilig darf er es bei seinen Plänen bezüglich der Urne seiner Frau Zsa Zsa Gabor nicht haben, denn diese möchte er jetzt von Hollywood nach Ungarn überstellen lassen.

"Wenn ich einmal sterbe, musst du mich neben meinem Vater begraben", bat Filmdiva Zsa Zsa Gabor einst ihren Mann Prinz Fréderic von Anhalt. Der Vater von Zsa Zsa Gabor ist in Budapest begraben und vier Jahre nach ihrem Tod möchte Frédéric von Anhalt ihr nun diesen Wunsch erfüllen, erzählte er dem KURIER bei einer Stippvisite in Wien.