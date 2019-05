Frédéric von Anhalt will Gabors Besitztümer in Ungarn zurück

„Ich bin der einzige lebende Erbe der Gabors, sehe ich nicht ein, dass sich das Land so viele Immobilien, so viel Vermögen unter den Nagel reißt. Das geht nicht“, sagt er. "Die Gabors waren damals ja sehr reiche Leute, sie hatten sehr viele große Gebäude in Budapest und auch am Plattensee, was man heute in Zahlen gar nicht mehr richtig errechnen kann. So 10 bis 15 Immobilien."