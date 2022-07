Was Conchita daran hindert, Death Metal zu singen

Wie klingt eigentlich ein Schlager als Rap-Song – oder umgekehrt? Die neue ZDF-Show "Music Impossible" (ab Freitag, 2.9., 23.30 Uhr) bringt Künstler aus unterschiedlichen Musikgenres zusammen und lässt sie einen ihrer Songs im Stil des jeweils anderen singen.

So verwandelt in der ersten Folge etwa Marianne Rosenberg einen ihrer Hits in einen Rap und Eko Freshs "Quotentürke" wird zum Schlager. Moderiert wird die Sendung von Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst. "Ich liebe alles, wo ich im Mittelpunkt stehe. Ich finde es extrem wichtig, dass Musik wieder ins lineare Fernsehen kommt. Auf Musik können wir uns alle einigen und ich finde das gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig", so der Künstler im KURIER-Gespräch.