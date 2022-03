Conchita: "Wünsche mir, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit leben können"

"Jeden Tag würde ich am liebsten aufwachen und bemerken, dass wir als globale Gesellschaft gerade einen kollektiven Albtraum geträumt haben. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit leben können, unabhängig von der Lotterie, in welche Landesgrenzen und in welchen Körper sie zufällig geboren wurden”, sagt Tom Neuwirth dazu.

Der Song wird morgen, Samstag, im Rahmen der "Barcelona Eurovision Party" erstmals live vor Publikum performt. Das offizielle Musikvideo zum Track erscheint nächste Woche am Donnerstag, dem 31. März, um 20 Uhr als YouTube Premiere mit dem Künstler im Live-Chat.