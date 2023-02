Was "Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob nach ihrer Brustkrebserkrankung anders macht

Als "Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob 2022 die Diagnose Brustkrebs erhielt, wusste sie zuerst nicht, wie ihr geschah. Nach reiflicher Überlegung und einigen Diskussionen in der Familie war aber klar, dass sie die Krankheit nicht geheim halten wolle, wie sie in der ORF-Sendung "Stöckl" erzählte.

"Ich lebe ja eigentlich in Kanada und da gehen wir mit dem Veröffentlichen von Krankheiten ganz anders um. Jeder amerikanische Schauspieler, der krank wird, macht das offiziell. Und ich war völlig erschrocken, wie viele Frauen das so sehr gebraucht haben, das sie jemanden haben, der das wirklich in der Öffentlichkeit sagt."

Durch die Operation und Chemotherapie kam Jacob mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors. "Bevor ich operiert wurde, habe ich gesagt: ,Wenn ihr mich in den Schlaf des Nirvanas schickt, dann macht doch bitte Highway to Hell an. Das wäre doch die passende Musik'". Beim medizinischen Personal kam das eher weniger gut an: "Die sind alle völlig entsetzt gewesen", erzählte die Schauspielerin lachend.