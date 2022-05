Chemotherapie: "Bulle von Tölz"-Star Katerina Jacob zeigt sich mit Glatze

Fünf Knoten wurden der Schauspielerin im Februar aus der Brust entfernt. "Ich habe keinen Krebs, aber man hat festgestellt, dass ich an einer seltenen Zellteilung leide", stellt die "Bulle von Tölz"-Darstellerin klar. Die Chemotherapie würde sie zur Vorsorge machen, um einer Streuung oder weiteren Knotenbildungen entgegenzuwirken.

In ihrem Video bittet sie darum, ihr keine Ratschläge zu geben: "Plötzlich ist jeder in meinem Umfeld Mediziner und es hagelt gute Ratschläge. Bitte - Nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin sehr gut aufgestellt, sowohl schulmedizinisch als auch alternativmedizinisch, gar kein Thema." Anderen Menschen in der Situation möchte sie ausrichten: "Denkt an euch. Macht euch schöne Gedanken. Bleibt positiv."

Dabei kommt sie auch auf Moderatorin Sonya Kraus zu sprechen, welche ebenfalls vor Kurzem über ihre Chemotherapie berichtete: "Ich bewundere nach wie vor Sonya Kraus, die sogar noch arbeiten kann. Und die macht anstrengende Sachen. Sie ist mein ganzes Vorbild. Mit welcher Fröhlichkeit die da durchgeht, das ist unglaublich." Am Schluss ruft sie ihre Follower dazu auf, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.