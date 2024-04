Was Barbara Wussows Sohn Nikolaus auf dem "Traumschiff" macht

Er begeisterte am Mittwoch die Passagiere mit einer Zaubershow. Organisiert hat er den Auftritt selber, aber wie es der Zufall wollte, drehte just auch seine Mutter genau zu der Zeit auf dem Schiff die Karibik-Folge „Curaçao“. Und sie saß dann natürlich im Publikum.

Im Alter von elf Jahren hat die Zauberleidenschaft bei ihm begonnen, die er immer weiter perfektioniert hat. Und wenn man als Zauberer reist, dann kann es schon zu Problemen beim Zoll kommen, denn in so einem Magier-Koffer finden sich allerlei "verdächtige" Gegenstände.

Dass man aber auch sehr gut improvisieren können muss, bewies Nikolaus jetzt bei seiner Show am "Traumschiff". Für einen ganz besonderen Trick braucht er nämlich große, weiße Hühnereier und just solche waren an Bord nicht verfügbar. Und so musste er die Eier selber mitnehmen. Eines ging direkt im Koffer zu Bruch und eines in seiner Sakko-Tasche. Zum Glück hatte der Magier mehrere Ersatz-Eier mit und so konnte der Trick noch erfolgreich über die Bühne gehen.

Auch Papa Albert Fortell ist sehr stolz auf seinen magischen Junior. "Er präsentiert das alles auf eine sehr witzige Art, er nimmt die Bühne ein. Er hat sozusagen ein Recht auf der Bühne zu stehen", so Fortell zum KURIER.