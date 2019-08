Was Alexandra Swarovski über ihre berühmte Familie denkt

Die Begeisterung für Mode hat sie auch an ihre mittlerweile berühmten Töchter weitergegeben. Victoria designt, neben ihrer Tätigkeit als Sängerin und Moderatorin, auch Trachten. „Ich habe alle Dirndln ihrer Kollektionen im Kleiderschrank. Das macht sie wirklich toll“, so die stolze Mama. "Ich lebe ja in Tirol und da ziehen wir schon öfter Tracht an, natürlich nicht jedes Wochenende. Aber wenn man in Tirol nicht weiß, was man anziehen soll, dann passt ein Dirndl immer."