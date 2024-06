Warum Zachi Noy ein Buch namens "Ich hasse Eis am Stiel" geschrieben hat

Der "Eis am Stiel"-Star über die Lebensgeschichte seiner Eltern, seine Erinnerungen an den Wörthersee und was er jetzt macht.

Zum großen 60 Jahre Lisa Film-Fest kam Schauspieler Zachi Noy (70) nicht mit leeren Händen. Im Gepäck hatte er das Buch "Ich hasse Eis am Stiel - Shalom du pralles Leben". "Der Titel ist nur als Witz gedacht. Ich hasse Eis, weil ich Schmerzen in den Zähnen habe, wenn ich Eis esse", lacht der "Eis am Stiel"-Star im KURIER-Gespräch.

In dem Buch schreibt er über sein Leben. "Ich erzähle von meiner Kindheit und auch von der Vergangenheit meiner Eltern. Im Krieg sind sie von Polen nach Russland geflüchtet und nach dem Krieg sind sie dann nach München, wo sie drei Jahre lang gewohnt haben. Erst danach sind sie nach Israel gezogen."

Für Zachi Noy hat das auch viel mit Schicksal zu tun, denn "viele Jahre danach bin ich mit ,Eis am Stiel' in München groß rausgekommen. An dem Ort, wo meine Eltern einst gelebt haben."

Doch auch an Velden hat er viele Erinnerungen. In der Kult-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" spielte er den einmillionsten Gast. "Erst vor ein paar Tagen habe ich herausgefunden, dass die Tochter von Otto Retzer mir damals die Blumen gegeben hat, als ich als einmillionster Gast angekommen bin. Sie hat mir das erzählt. Ich wusste das nicht. Sie war da ja noch so klein."

Wenn Zachi Noy gerade nicht unterwegs ist, um zu arbeiten, lebt er in Israel, wo er den Balou im "Dschungelbuch" spielt und demnächst Meister Geppetto in "Pinocchio".