Großes Fest: "Ein Schloss am Wörthersee" feierte Jubiläum mit den Stars der Serie

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Kultserie „Ein Schloss am Wörthersee“ wurde eine gleichnamige Doku produziert, die am Sonntag im Falkensteiner Schlosshotel Velden in Kärnten präsentiert wurde. Außerdem gab es auch noch 60 Jahre Lisa Film zu feiern.

Gestartet wurde mit der Vernissage "VÉNÉRATION" von Mike Kraus. "In dieser Ausstellung kombiniere ich zum ersten Mal meine Fotografie mit meiner Malerei."