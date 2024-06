Was Comedian Mike Krüger tun würde, wenn er einen Tag lang eine Frau wäre

In Velden am Wörthersee in Kärnten trafen sich am Sonntag Promis von nah und fern, um die Premiere der Doku "30 Jahre ,Ein Schloss am Wörthersee’" sowie 60 Jahre Lisa Film zu feiern.

Drei Worte, die mich beschreiben ... Gutaussehend, intelligent, integer.

Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern, wäre ... Wenn ich das könnte, was ich leider nicht kann, wäre die Antwort, die wahrscheinlich jeder geben würde ganz sicher: Frieden.

Wenn ich einen Tag eine Frau sein könnte, würde ich ... mal schauen, wie das so ist, wenn Männer hinter einem her sind.

Die beste Entscheidung meiner Laufbahn war ... meine Frau zu heiraten. Zum Glück noch vor meiner beruflichen Laufbahn.

Am meisten Angst habe ich vor.. Krankheit.

Ich gehe niemals außer Haus ohne ... Schuhe.

Meistens bestelle ich an der Bar.. alkoholfreies Bier.

Verzichten könnte ich in meinem Leben niemals auf.. meine Familie.

Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde der Titel folgendermaßen lauten ... „Wie ich wurde, was ich blieb.“

Mit dieser Person der Zeitgeschichte, egal ob lebend oder tot, würde ich gerne einen Abend verbringen ... Im Moment Taylor Swift, weil ich gerne mal von ihr selbst erfahren würde, wie man so gigantischen Erfolg haben kann. Und vor allem, wie man sich so viele Hits selber ausdenken kann und wie man so eine Bühnenshow performen kann.

Die härteste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe, war ... Ausschalen als Betonbaulehrling im sechsten Stock.

Das letzte Mal geweint habe ich.. bei der Hochzeit meiner Tochter.

Ich glaube an ... immer noch an das Gute in den Menschen.

Meinem jüngeren Ich würde ich heute gerne Folgendes sagen.. „Mach einfach so, wie ich es gemacht habe.“

Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe ... Ich bekomme durchgehend Komplimente, aber einmal hat mir jemand gesagt, du siehst gut aus. Das hat mich überrascht.