Warum Shania Twain ein großes Vorbild für die Tiroler Sängerin Kayla Krystin ist

Und diese Symbiose hat sich so richtig ausgezahlt, denn gleich die erste Single, "Hey Boy", stürmte die Charts in den USA und schaffte es dort sogar auf Platz 37.

Und dann schrieb sie einfach den Entertainer und Sänger Gregor Glanz (44) via Instagram an. "Wir haben uns dann getroffen und er war gleich von mir überzeugt, was ich mache, von meiner Stimme und hat richtig an mich geglaubt und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben."

„Ich persönlich tu mir vielleicht mit meiner Musik, meinem Stil, ein bissl leichter in Amerika anzukommen als in Österreich. Der Pool an Musikern in Amerika ist natürlich riesig. Ich glaube, bis du da einmal richtig durchstartest, brauchst du schon auch viel Glück. Aber ankommen ist einfacher als in Österreich, muss ich schon sagen", erzählt sie von ihren Erfahrungen.

Nichtsdestotrotz hat Kayla mittlerweile ihre dritte Single namens "I get up and run" am Start und will jetzt auch in ihrer Heimat so richtig durchstarten. "Ich glaube, das braucht in Österreich auch einfach ein bissl mehr Zeit. Man muss sich einfach einmal einen Namen machen."