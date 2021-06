Gregor Glanz: Vom Entertainer zum Rocker - und was Tom Jones damit zu tun hat

Strahlend blaue Augen, pechschwarzes Haar und eine unglaubliche Stimme – so erobert der smarte Tiroler Bernd Brunmayr unter seinem Künstlernamen Gregor Glanz („Das war ein Geistesblitz“) mit Nummern von Elvis Presley bis Joe Cocker schon seit vielen Jahren die Bühnen dieser Welt.

Als Jugendlicher hat der heute 41-Jährige schon einmal in einer Rockband gesungen, jetzt ist er quasi wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt – und zwar mit seiner neuen Pop-Rock-Country-Band „Shine“.

Schon die erste Single „We’ll be Alright“ wurde auch international rauf und runter gespielt. Die zweite Nummer „Bring me Back that Feeling“ hat es jetzt in den USA in die Top 80 geschafft und auch das dritte, jüngst ganz frisch veröffentlichte Lied „Stand Up“ kommt schon sehr gut bei den Fans an.

Das Video dazu spielt in einem Westernsaloon – lässige Outfits inklusive. „Die ganzen Klamotten, die man da sieht, zum Beispiel die coolen Lederjacken, die habe ich gemeinsam mit einer Freundin selber designt“, erzählt Glanz im KURIER-Talk. Wie übrigens auch das Jackett, welches er beim Interview getragen hat. Eine eigene Modelinie ist bereits in Planung.

Das ganze Interview: