Warum Sänger Louie Austen Schauspielerin Nina Proll "intensivst" liebt

Nach einem abgebrochenen Ingenieurstudium wechselte er auf das Konservatorium Wien. Es zog ihn in die weite Welt – Südafrika, Australien, USA. 1980 kehrte er dann wieder in seine Heimat Wien zurück.

Am 25. Mai steht seine große „50 Jahre Lampenfieber“-Show im Wiener Metropol an – da wird er zum Beispiel auch mit Nina Proll auf der Bühne stehen.

„Ich liebe diese Frau seit einigen Jahren intensivst, und zwar aus mehreren Gründen. Sie ist eine große Künstlerin, gescheit und mutig. Ich freue mich schon, mit ihr Lieder zu singen.“

Und obwohl er international gut gebucht ist, ist ihm vor allem das österreichische Publikum wichtig.

„Ich würde gern in Österreich Menschen erreichen mit meiner Art, egal, was das ist. Ob das jetzt für die Älteren, in meiner Generation, American Songbook ist, für die Jüngeren, was es die letzten 25 Jahre in den Clubs gespielt hat, mit elektronischer Musik oder jetzt mit dem Karl Hodina (Anm.: er hat in den letzten drei Jahren 40 Lieder des österreichischen Musikers einstudiert).“