Absage: Jean Paul Gaultiers Fashion Freak Show kommt doch nicht nach Wien

Es wurde eigentlich als Sensation gehandelt, dass die bunte und schrille Show über das Leben des französischen Star-Designers Jean Paul Gaultier (72) auch in Wien Halt machen wird. Doch daraus wird jetzt nichts, wie der Veranstalter Show Factory am Dienstag bekannt gegeben hat.

"Leider müssen wir die Absage von "Jean Paul Gaultier´s Fashion Freak Show" bekanntgeben, die vom 10. bis 14. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle, Halle F geplant war. Die aktuelle Lage des Ticketvorverkaufs macht es dem Veranstalter leider nicht möglich, die Produktion wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. Aus diesem Grund wurde die schwierige Entscheidung getroffen das Gastspiel ersatzlos abzusagen. Es tut uns sehr leid und wir bitten an dieser Stelle um Verständnis", heißt es in dem Statement.

Die Rückerstattung der Tickets erfolgt über die jeweiligen Vorverkaufsstellen, bei denen auch die Karten gekauft wurden.